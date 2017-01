RTL NITRO 14:50 bis 15:20 Comedyserie Ein Käfig voller Helden Keine Sandkastenspiele! USA 1969 Live TV Merken Fünf Kurzwellenradios müssen der Untergrundorganisation in Frankreich gebracht werden. Eine gute Gelegenheit für den Transport wäre die bevorstehende Heirat von Graf von Heffernick mit Marlene Schneider. Doch da gibt es ein Problem: Marlene ist Klinks alte Flamme... Hogan redet Klink ein, dass von Heffernick ihn an die Ostfront schicken wird. Klink lässt sich deshalb auf einen Deal ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bob Crane (Col. Robert E. Hogan) Werner Klemperer (Col. Wilhelm Klink) John Banner (Sgt. Hans Georg Schultz) Robert Clary (Cpl. Louis LeBeau) Richard Dawson (Cpl. Peter Newkirk) Ivan Dixon (Sgt. James 'Kinch' Kinchloe) Larry Hovis (Sgt. Andrew Carter) Originaltitel: Hogan's Heroes Regie: Bruce Bilson Drehbuch: Arthur Julian Kamera: Gordon Avil Musik: Jerry Fielding