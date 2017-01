RTL NITRO 10:30 bis 11:15 Krimiserie Matlock Morddrohung und Verteidigung USA 1991 Live TV Merken Jahrelang musste Danny ohne seinen Vater auskommen. Doch eines Tages steht dieser wieder in der Tür, rasend vor Zorn. Er hat es nicht verkraftet, dass Dannys Mutter mittlerweile einen neuen Freund hat und droht, sie umzubringen. Verzweifelt und um das Leben seiner Mutter fürchtend, erschießt der Teenager seinen Vater. Als die Staatsanwaltschaft den Jungen wegen Mordes anklagt, steht Matlock ihm bei. Er will den Richter überzeugen, dass Danny in Notwehr gehandelt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andy Griffith (Ben Matlock) Nancy Stafford (Michelle Thomas) Clarence Gilyard (Conrad McMasters) Jane Daly (Christine Hayes) Andrew Robinson (Frank Hayes) David Kaufman (Danny Hayes) Frances Bay (Rose Hayes) Originaltitel: Matlock Regie: Peter Ellis Drehbuch: Dean Hargrove, Gerald Sanoff Kamera: Frank Thackery Musik: Dick DeBenedictis

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 160 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:55 bis 10:50

Seit 99 Min. Kung Fu Panda

Trickfilm

VOX 09:05 bis 10:50

Seit 89 Min. Vorstadtkrokodile 3

Abenteuerfilm

Super RTL 09:25 bis 10:45

Seit 69 Min.