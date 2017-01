RTL NITRO 07:25 bis 08:10 Krimiserie Law & Order Komplizin der Anklage USA 2009 HDTV Live TV Merken Nachdem die Hauptzeugin in einem Mordprozess tot aufgefunden wurde, leitet die Staatsanwältin Rubirosa (Alana De La Garza) die Ermittlungen ein. Dabei stoßen Lupo (Jeremy Sisto) und Bernard (Anthony Anderson) auf den ehemaligen Staatsanwalt Marco Woll (Jonathan Cake), der jetzt als Strafverteidiger arbeitet. Er gerät in den Verdacht, bereits mehrere Belastungszeugen auf dem Gewissen zu haben. Die Tatsache, dass Rubirosa früher eine berufliche Beziehung und ein intimes Verhältnis mit Woll hatte, verkompliziert die Situation. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alana De La Garza (Connie Rubirosa) Sam Waterston (Jack McCoy) Jeremy Sisto (Det. Cyrus Lupo) Anthony Anderson (Det. Kevin Bernard) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita van Buren) Linus Roache (Michael Cutter) Jonathan Cake (Marcus Woll) Originaltitel: Law & Order Regie: William Klayer Drehbuch: Ed Zuckerman, Luke Schelhaas Kamera: Manuel Billeter Musik: Mike Post

