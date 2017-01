SAT.1 Emotions 01:30 bis 02:15 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 237 D 2012 16:9 HDTV Merken Shirley ist erleichtert, dass Bernheimer überraschend gut mit ihrer Schwangerschaft umgehen kann. Bernadette ist zutiefst enttäuscht, als klar wird, das ihr einfühlsamer Retter ein im Flirten routinierte Skilehrer ist. Und ein Macho ist er obendrein! Georg und Isabelle ziehen ihren Plan, Saskia mit Hilfe eines Medikaments in den Wahnsinn zu treiben, entschlossen durch - mit ersten Auswirkungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Vicky Wilson) Annabel Faber (Henriette Thaler) Bojana Golenac (Stella Bennini) Jan Hartmann (Dr. Stefan Jung) Martin Kaps (Ralf Borowski) Originaltitel: Herzflimmern

