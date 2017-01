SAT.1 Emotions 21:45 bis 23:20 Drama Die Ungehorsame D 2015 2017-01-02 04:25 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Hat Leonie ihren Mann Alexander kaltblütig ermordet, als sie ihn in der Küche erstach? Oder war es Notwehr? Leonie steht wegen dieser Tat vor Gericht, und ihre engagierte Anwältin Anna Gottwald setzt alles daran, herauszufinden, wie es zu Alexanders Tod kommen konnte. Je tiefer sie in Leonies Privatsphäre vordringt, desto Erschreckenderes kommt zu Tage: Leonies Geschichte ist die einer Frau, deren Ehe sich vom Paradies schleichend zur Hölle auf Erden wandelte ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Felicitas Woll (Leonie Keller) Marcus Mittermeier (Alexander Keller) Alina Levshin (Anna Gottwald) Matti Schmidt-Schaller (Jonas Keller) Claudia Geisler-Bading (Richterin Hanne Kirbach) Hubertus Hartmann (Staatsanwalt Markus Weber) Max Hopp (Dr.Stefan Bode) Originaltitel: Die Ungehorsame Regie: Holger Haase Drehbuch: Michael Helfrich Kamera: Uwe Schäfer Altersempfehlung: ab 12