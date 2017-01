SAT.1 Emotions 15:05 bis 15:30 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 147 D 2005 2017-01-03 09:40 16:9 Merken Lisa ist nervös, denn vom Erfolg der bevorstehenden "B.SYTLE"-Präsentation hängt viel ab: Wenn sich die Kollektion gut verkauft, können sie ernsthaft darüber nachdenken, die Übernahme von "Kerima Moda" anzugehen. Bald sieht es jedoch so aus, als würde die Präsentation in einem Desaster enden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Mathis Künzler (David Seidel) Ulrike Mai (Helga Plenske) Volker Herold (Bernd Plenske) Wilhelm Manske (Friedrich Seidel) Olivia Pascal (Laura Seidel) Lara-Isabelle Rentinck (Kim Seidel) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Micaela Zschieschow