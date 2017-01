SAT.1 Emotions 10:45 bis 12:15 Drama Verdammte Gefühle D 2002 2017-01-07 07:35 16:9 20 40 60 80 100 Merken Jette hat in ihrem ganzen Leben erst einen Mann richtig geliebt. Er hieß Mario und verließ sie, ohne zu wissen, dass Jette ein Kind von ihm erwartete. Heute, 23 Jahre später, trifft die alleinerziehende Mutter ihren Schwarm von damals wieder, und sie merkt, dass sie ihre Gefühle für ihn die ganzen Jahre nur verdrängte. Besonders kompliziert wird die Situation allerdings erst, als sich ihr Sohn Benedikt unwissentlich in seine vermeintliche Halbschwester Maria verliebt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Rudnik (Jette) Maximilian Haas (Bennie) Nina Petri (Doro) Thomas Sarbacher (Mario) Teresa Harder (Camilla) Daniela Preuß (Maria) Originaltitel: Verdammte Gefühle Regie: Peter Lichtefeld Drehbuch: Evelyn Holst Kamera: Stefan Wachner Musik: Jörg Lemberg Altersempfehlung: ab 6