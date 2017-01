SAT.1 Emotions 08:20 bis 09:05 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 238 D 2012 2017-01-02 02:15 16:9 HDTV Merken Henriette findet heraus, dass Benjamin einen Zwillingsbruder hat und der offenbar für die Rettung von Bernadette verantwortlich war. So kann Henriette schließlich doch noch für ein Happy End sorgen. Daniel wird unverhofft Besitzer einer Perlenkette, mit der er eigentlich nichts anfangen kann. Ohne Hintergedanken will er Laura das gute Stück schenken - doch sie lehnt ab. Georg merkt, dass das Malariamittel bei Saskia ganz offensichtlich wirkt. Der Rachplan scheint aufzugehen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Vicky Wilson) Annabel Faber (Henriette Thaler) Bojana Golenac (Stella Bennini) Jan Hartmann (Dr. Stefan Jung) Martin Kaps (Ralf Borowski) Originaltitel: Herzflimmern

