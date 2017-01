VOX 01:25 bis 02:05 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Schicksalsschläge USA 1995-2005 Stereo Live TV Merken Auf seinem Kontrollgang durch einen öffentlichen Park findet ein Polizist aus Alaska die Leiche einer Frau. Das Opfer wurde erstochen und das Messer, das man für die Tatwaffe hält, wird einige Tage später über 3.000 Kilometer entfernt gefunden. Um seinem Besitzer den Mord nachzuweisen, müssen die Forensiker nun nur noch die Merkmale des Messers mit den Wunden des Opfers vergleichen. 1993 erlebt die Amtrak Railroad-Gesellschaft das verheerendste Bahnunglück in der Geschichte der Vereinigten Staaten: Einer ihrer Züge entgleist, während er eine hohe Talbrücke passiert. 46 Passagiere sind sofort tot, dutzende weitere schwer verletzt. Was war der Grund für das Unglück? War es ein technischer Defekt, menschliches Versagen oder Sabotage? Die Ermittler arbeiten fieberhaft an der Aufklärung des Falls, doch alle eventuellen Hinweise sind unter Tonnen von Stahl im Matsch des Bayou-Canyons vergraben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medical Detectives

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 285 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 80 Min. CSI: Miami

Krimiserie

RTL 00:55 bis 01:50

Seit 50 Min. Polizeiruf 110

Krimi

Das Erste 01:10 bis 02:43

Seit 35 Min.