VOX 19:00 bis 20:00 Dokusoap Das perfekte Dinner Tag 1: Heike (53), Frankfurt & Umland / Im Wald ist der Tisch gedeckt / Vorspeise: Fein getrüffeltes Erdapfelsüppchen mit frischen Steinpilzen und gepfeffertes von der Belper Knolle / Hauptspeise: Im späten Burgunder geschmortes Ragout vom Wildschwein an gesemmelten Knödeln mit knackigen Apfel-Blaukraut / Nachspeise: Knusprige Ringe vom Boskoop an Lebkuchenparfait mit frischer Waldbeerensoße D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Heike, 53 Jahre: "Im Wald ist der Tisch gedeckt" Vorspeise: Fein getrüffeltes Erdapfelsüppchen mit frischen Steinpilzen und gepfeffertes von der Belper Knolle Hauptspeise: Im späten Burgunder geschmortes Ragout vom Wildschwein an gesemmelten Knödeln mit knackigen Apfel-Blaukraut Nachspeise: Knusprige Ringe vom Boskoop an Lebkuchenparfait mit frischer Waldbeerensoße In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das perfekte Dinner