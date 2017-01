VOX 07:00 bis 08:00 Dokusoap Verklag mich doch! D 2011-2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Einmal im Lotto gewinnen! Davon träumen unzählige Menschen - und für den 51-jährigen Rudi Seifert geht dieser Traum tatsächlich in Erfüllung. Der bescheidene Inhaber eines Modelleisenbahnladens gewinnt 700.000 Euro, doch mit dem Geld kommt auch seine Noch-Ehefrau Petra zu ihm zurück. Die ist eigentlich vor 7 Jahren mit einem anderen Mann durchgebrannt, aber jetzt fordert sie ihren Anspruch auf die Hälfte seines Gewinnes. Rudi merkt viel zu spät, welchen perfiden Plan Petra verfolgt und schon bald schwebt er in großer Gefahr! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Karsten Dusse, Matthias Klagge, Funda Bicakoglu Originaltitel: Verklag mich doch!

