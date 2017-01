ONE 20:15 bis 22:00 Komödie Türkisch für Anfänger D 2012 2017-01-02 00:30 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Lena Schneider (Josefine Preuß) ist genervt. Eigentlich will sie nur ihre Ruhe haben, doch daraus wird nichts: Notgedrungen muss sich die mit ihrer Gesamtsituation unzufriedene Abiturientin aus Berlin in einen Flieger quetschen, um mit Mutter Doris (Anna Stieblich) Richtung Thailand abzuheben, wo angeblich ausgelassene Partynächte auf die beiden warten. Bereits an Bord der Maschine macht Lena die Bekanntschaft mit Cem Öztürk (Elyas M'Barek), der sich für einen coolen Checker hält. Das Resultat: Man ist sich spontan unsympathisch. Der - zumindest von Doris - erhoffte Strandurlaub unter Palmen verläuft dann auch ganz anders als geplant: Eine Aschewolke zwingt das Flugzeug zum Notlanden, mitten im Indischen Ozean. Zwar überleben alle Passagiere, doch als Lena zur Besinnung kommt, findet sie sich auf einer einsamen Insel wieder. Nicht ganz so einsam und menschenleer allerdings: Ausgerechnet Cem, seine Schwester Yagmur (Pegah Ferydoni) und den Griechen Costa (Arnel Taci) hat es ebenfalls auf das Eiland verschlagen. Lena ist überhaupt nicht begeistert von diesem unfreiwilligen Culture-Clash, vor allem, weil sie Cems rüpelhafte Macho-Manieren extrem abtörnend findet. Immerhin gelingt es der zusammengewürfelten Truppe, Funkkontakt mit ihren Eltern aufzunehmen: Doris Schneider und Metin Öztürk (Adnan Maral), Papa von Cem und Yagmur, wurden mittlerweile wohlbehalten ins gemeinsame Ferienhotel gebracht und sind dort gerade dabei, sich einem heißen Techtelmechtel hinzugeben. Währenddessen warten ihre Kids auf die versprochene Rettung, und auch zwischen ihnen funkt es irgendwann, obwohl Cem ein echtes Talent dafür besitzt, Lena immer wieder auf eine der zahlreich vorhandenen Palmen zu bringen. Die Begegnung mit einem tückischen Seeigel macht die Sache auch nicht gerade besser, führt dazu, dass die Gestrandeten feststellen müssen, die Insel doch nicht so ganz allein für sich zu haben. Aber wenn Lena zwischen Cem Öztürk und einem gefräßigen Kannibalen wählen dürfte - wahrscheinlich würde sie sich für den Eingeborenen entscheiden. Oder etwa nicht? Die TV-Serie "Türkisch für Anfänger" lief zwischen 2006 und 2008 mit riesigem Erfolg in der ARD und wurde in 70 Länder verkauft - beste Voraussetzungen, die Familien Schneider und Ötztürk auch im Kino aufeinander loszulassen. Dafür entschloss sich Regisseur und Drehbuchautor Bora Dagtekin, seine Publikumslieblinge, die von Josefine Preuß, Elyas M'Barek, Arnel Taci, Pegah Ferydoni, Anna Stieblich und Adnan Maral mit überschäumendem Spielwitz verkörpert werden, in eine weitaus exotischere Location zu verfrachten. Statt in Berlin findet das urkomische Duell der Mentalitäten diesmal unter thailändischen Palmen statt. Gute Entscheidung! Denn heraus kam ein sommerlicher All-Inclusive-Comedy-Trip, für den Millionen begeisterter Zuschauer ihre Tickets buchten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josefine Preuß (Lena Schneider) Elyas M'barek (Cem Öztürk) Anna Stieblich (Doris Schneider) Adnan Maral (Metin Öztürk) Pegah Ferydoni (Yagmur Öztürk) Arnel Taci (Costa Papavassilou) Günther Kaufmann (Tongo) Originaltitel: Türkisch für Anfänger Regie: Bora Dagtekin Drehbuch: Bora Dagtekin, Andy Raymer Kamera: Torsten Breuer, Benjamin Dernbecher Musik: Beckmann, Heiko Maile Altersempfehlung: ab 12