Sturm der Liebe Folge: 214 D 2006 Stereo Tanja fiebert der Schenkkreis-Veranstaltung entgegen. Um den nötigen Einsatz zu finanzieren, hat sie den wertvollen Ring verkauft, den Leonard Landers ihr schenkte. Marie will unbedingt mit einsteigen und leiht sich den halben Einsatz von Tanja. Hildegard kriegt Wind von der Sache und bittet Elisabeth um Hilfe. Die will Eva zunächst ins Gewissen reden, beißt aber bei der hart gesottenen Zockerin auf Granit. Gemeinsam mit Alexander kann Elisabeth Werner schließlich überzeugen, die Veranstaltung mit Rücksicht auf den Ruf des Hauses abzusagen. Kurzerhand kündigt die erboste Eva an, den Event im Dorfcafé durchzuführen. Dort allerdings warten Tanja und Marie zusammen mit anderen Opfern vergeblich. Eva hat bereits abkassiert und ist auf und davon. Helen fordert Gregor auf, sich von Laura zu trennen, oder sie gehe zur Polizei. Laura überredet Gregor, zum Schein auf Helens Forderung einzugehen. Er hat Bedenken, lässt sich jedoch Laura zuliebe auf den Plan ein. Er spielt Helen vor, sich von Laura getrennt zu haben und es jetzt mit ihr probieren zu wollen... Margot und Almuth sind außer sich: Quirin ist plötzlich verschwunden! Die gemeinsame Sorge schweißt die beiden Frauen zusammen und sie versöhnen sich. Gerade als sie aufbrechen wollen, um Quirin zu suchen, steht dieser plötzlich vor ihnen... Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Judith Hildebrandt (Tanja Liebertz) Christof Arnold (Christian Deville / Gregor Baumeister) Miriam Krause (Helen Marinelli) Lorenzo Patané (Robert Saalfeld) Nina Louise (Eva Bach) Susanne Huber (Elisabeth Saalfeld) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Markus Schmidt-Märkl, Klaus Knoesel Drehbuch: Ralf Pingel