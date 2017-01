Hans hat sich im Jugendamt krankgemeldet, um der Rückkehrerin Jack seine ganze Aufmerksamkeit zu widmen. Er hat die Rechnung allerdings ohne seinen misstrauischen Chef gemacht: Während Hans Einkäufe erledigt, stattet Herr Hein ihm einen Kontrollbesuch ab und wundert sich natürlich, dass er lediglich Felix und Jack antrifft. Das Unheil nimmt seinen Lauf. Hein erhebt gegen Hans schwere Vorwürfe, woraufhin Jack die Nerven verliert und einen folgenschweren Fehler begeht. Valerie ist unglücklich. Grund: Sie hat sich in den feschen Alex aus dem Reisebüro verliebt. Der scheint aber mehr an ihrer Freundin Lisa interessiert zu sein. In Google-Kalender eintragen