Die größten Musik-Legenden - Von John Lennon bis Roy Black

"Only the good die young" heißt es in einem Song von Billy Joel: Diese Zeile weckt sofort Erinnerungen an Musikerinnen und Musiker, die zu früh von uns gegangenen sind. Allein in diesem Jahr trauerten Fans hierzulande und auf der ganzen Welt um Musikgrößen wie David Bowie, Prince oder auch Roger Cicero. Vielleicht hat gerade auch der frühe Tod neben ihrem besonderen Talent viele Sängerinnen und Sänger erst zu Legenden gemacht - wie beim sogenannten "Club 27". Dazu gehören u.a. neben Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin und Schlagersängerin Alexandra auch spätere "Mitglieder" wie Kurt Cobain und zuletzt Amy Winehouse.

Gäste: Jürgen Drews, Sebastian Krumbiegel, Martina Eßer, Arnd Zeigler, Henning Krautmacher