ONE 06:45 bis 08:15 Filme Ich pfeif auf schöne Männer D 2001 Nach dem Roman von Tina Grube 2017-01-02 12:30 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Linda Lano ist erfolgreiche Art-Direktorin, doch nicht nur ihre Karriere, sondern auch die schlechten Erfahrungen mit Männern haben sie einsam werden lassen. Der sensible Spielzeugfabrikant Chris Meinart macht sich Hoffnungen auf eine gemeinsame Zukunft mit ihr, als Linda erneut flüchtet, um den erfolgreichen Werbe-Regisseur Jo Bent zu managen. Sie verliebt sich in ihn, bis er ihr seine Familie vorstellt. Enttäuscht will Linda sich mit Chris versöhnen, doch er verkauft gerade seine Firma, um in die USA auszuwandern. Kann sie ihn noch rechtzeitig umstimmen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Nitsch (Linda Lano) Robert Giggenbach (Chris Meinart) Stefan Jürgens (Donald) Peter Sattmann (Peter König) Dieter Matthes (Jo Bent) Roland Schäfer (Lindas Vater) Isolde Barth (Lindas Mutter) Originaltitel: Ich pfeif auf schöne Männer Regie: Helmut Metzger Drehbuch: David Ungureit Kamera: Zivko Zalar Musik: Stefan Traub

