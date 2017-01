SAT.1 Gold 03:10 bis 03:55 Show Richterin Barbara Salesch D 2007 Merken Molly ist angeklagt, den ARGE-Ermittler Heinrich mit einer Holzlatte in ihrem Keller erschlagen zu haben. Hat die Hartz IV-Empfängerin wirklich nach Strich und Faden betrogen und wurde deswegen von ihrer verhassten Nachbarin beim Arbeitsamt angeschwärzt? Oder ist der Ermittler in dem Keller des Mietshauses einem anderen Sünder auf die Schliche gekommen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Richterin Barbara Salesch