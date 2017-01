SAT.1 Gold 16:05 bis 17:00 Krimiserie Diagnose: Mord Tödliche Gameshow USA 2000 Merken Der Quizshow-Kandidat Saul Singer wird vom Publikum geliebt und von Quizmaster Drew gehasst, hat er doch schon mehrmals tüchtig abgeräumt. Als Singer auf dem Weg zur nächsten Show verunglückt, landet er bei Dr. Mark Sloan. Auch dieser verfolgt die Sendungen und wird Zeuge, als der Asthmatiker Singer vor laufender Kamera stirbt. Sein Inhalator war leer. Mark glaubt an einen Anschlag, schleust sich als Kandidat in die Sendung ein - und macht eine überraschende Entdeckung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Barry Van Dyke (Lt. Steve Sloan) Victoria Rowell (Amanda) Charlie Schlatter (Dr. Jesse Travis) John Griffin (Drew McIntyre) Ken Lerner (Saul Singer) Jennifer Bini Taylor (Charmaine Dufour) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Nancy Malone Drehbuch: Terry Curtis Fox Kamera: Frank Thackery Musik: Lou Forestieri