SAT.1 Gold 13:30 bis 14:25 Serien Love Boat Keine Kritik, bitte USA 1979 Merken Die Pacific Princess sticht zu einer Wohltätigkeits-Kreuzfahrt in See und hat deshalb die Cheerleader der Dallas Cowboys an Bord. Eine von ihnen ist Wendy, die von ihrer ebenfalls mitreisenden Mutter Helen verdächtigt wird, Interesse an deren Freund zu haben. Außerdem kommt das Gaunerpärchen Lou und Nora auf das Schiff. Das Duo will wertvolle Edelsteine stehlen. Doch die Crew bekommt Wind von den Plänen der beiden. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Gavin MacLeod (Captain Merrill Stubing) Bernie Kopell (Doctor Adam Bricker) Ted Lange (Isaac Washington) Fred Grandy (Gopher Smith) Lauren Tewes (Julie McCoy) Bill Daily (Paul Turner) Douglas Fairbanks Jr. (Elliott Norman) Originaltitel: The Love Boat Regie: Roger Duchowny Drehbuch: Art Baer Musik: Artie Kane