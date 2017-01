SAT.1 Gold 11:55 bis 12:35 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Der geheimnisvolle Fremde USA 1994 Merken In Cabot Cove treiben sich zwei Fremde herum: Leo Fender und Julia Harris. Letztere versucht, einen Mord aufzuklären, für den ihr mittlerweile verstorbener Vater verantwortlich gemacht wurde. Insbesondere Evan Rafferty, dem Besitzer eines Computerladens, gehen Julias Recherchen gegen den Strich. Als der mysteriöse Leo Fender ermordet aufgefunden wird, fällt der Verdacht zunächst auf Julia ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) William Windom (Dr. Seth Hazlitt) Ron Masak (Sheriff Mort Metzger) Ben Masters (Evan Rafferty) Kim Johnston Ulrich (Julia Harris) Ann Hearn (Connie Anderson) Jay Underwood (Will Rafferty) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Anthony Shaw Drehbuch: Tom Sawyer Kamera: Ron Vargas Musik: Jeff Sturges Altersempfehlung: ab 6