SAT.1 Gold 10:10 bis 11:05 Arztserie Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft Eigene Wege USA 1995 Merken Weil sie nur noch Augen füreinander haben, vernachlässigen Mike und Sully die Kinder zunehmend, was sich in deren eigenartigem Verhalten äußert: Colleen trifft sich heimlich zu Nachtritten mit ihren Freunden, und Brian zieht sich immer mehr zurück. Die frischgebackenen Eheleute müssen dringend intervenieren! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Seymour (Dr. Michaela "Mike" Quinn) Joe Lando (Byron Sully) Chad Allen (Matthew Cooper) Jessica Bowman (Colleen Cooper) Shawn Toovey (Brian Cooper) James Leland Adams (Preston A. Lodge III) Jonelle Allen (Grace) Originaltitel: Dr. Quinn, Medicine Woman Regie: Bobby Roth Drehbuch: Beth Sullivan, Sara Davidson Kamera: Roland "Ozzie" Smith Musik: William Olvis

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 162 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:55 bis 10:50

Seit 101 Min. Kung Fu Panda

Trickfilm

VOX 09:05 bis 10:50

Seit 91 Min. Vorstadtkrokodile 3

Abenteuerfilm

Super RTL 09:25 bis 10:45

Seit 71 Min.