Sat.1 02:55 bis 03:35 Krimiserie Castle Privatdetektiv Richard Castle USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Castle hat einen Weg gefunden, das Ermittlungsverbot bei der Polizei zu umgehen: Er hat sich kurzerhand eine Detektiv-Lizenz besorgt! So ist es ihm nach einigen ermittlungstechnischen Rangeleien möglich, Beckett bei ihrem neuesten Fall zu unterstützen. Die Mitarbeiterin einer Privatschule wurde erschossen, und der Hauptverdächtige ist ein Staatsanwalt. Doch Castle gelingt es mit einem ungewöhnlichen Trick, den Mann zu entlasten In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Seamus Dever (Kevin Ryan) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Tamala Jones (Lanie Parish) Originaltitel: Castle Regie: Milan Cheylov Drehbuch: Rob Hanning Kamera: Bill Roe Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12