Sat.1 01:35 bis 02:15 Krimiserie Navy CIS: New Orleans Blitz in der Küche USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Die Navy-Schiffsköchin Danielle Jarrett kocht während ihres Landurlaubs für ihren Vater in dessen Restaurant. Als es dort eine Explosion gibt, bei der Danielle schwer verletzt wird, werden Pride und sein Team hinzugezogen. Ursache für den Unfall war ein manipulierter Gasbrenner. Die Agents haben sofort mehrere Verdächtige im Auge, doch jede dieser Spuren erweist sich als Sackgasse. Dann stoßen sie auf eine grausame Wahrheit ... Schauspieler: Scott Bakula (Dwayne Pride) Lucas Black (Christopher LaSalle) Zoe McLellan (Meredith Brody) Rob Kerkovich (Sebastian Lund) Daryl Mitchell (Patton Plame) Shalita Grant (Sonja Percy) CCH Pounder (Loretta Wade) Originaltitel: NCIS: New Orleans Regie: Terrence O'Hara Drehbuch: Sam Humphrey Kamera: Gordon Lonsdale Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12