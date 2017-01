Sat.1 00:05 bis 01:00 Krimiserie Criminal Minds Palo Mayombe USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken In Miami werden im Allapatah-Viertel drei Menschen gefunden, an denen Ritualmorde begangen wurden. Die am Tatort gefundenen rituellen Opfergaben deuten auf eine afro-karibische Religion hin - im Gegensatz zu dem umgedrehten Kreuz an der Wand, das eher an Satanismus erinnert. Die Spur führt ins Gemeindezentrum des Viertels, denn die Ermordeten gingen dort alle in dieselbe Suppenküche. Der Mann, der den Profilern dort Auskunft gibt, ist am nächsten Tag ebenfalls tot ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Rachel Nichols (Ashley Seaver) Originaltitel: Criminal Minds Regie: John Gallagher Drehbuch: Katarina Wittich, Kimberly A. Harrison Kamera: Greg St. Johns Musik: Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 12