TLC 00:00 bis 00:50 Dokumentation Verflucht - Übersinnlich und unerklärlich Fataler Zauber USA 2014 Harold und Cindy Murphy aus Las Vegas haben in Alaska den perfekten Rückzugsort für ihre Familie gefunden. Und auch für Cindys Mutter Judy ist dort genug Platz in einem eigenen, neu möblierten Wohnbereich. Doch als Tochter Annie eines Tages mit Hexerei herumexperimentiert, hat ihre Neugier fatale Konsequenzen: Ein Dämon beginnt, die ganze Familie zu terrorisieren und wird dabei immer rabiater. Doch erst als seine Schwiegermutter brutal angegriffen und misshandelt wird, ist sich auch Harold der Gefahr wirklich bewusst und beginnt zu handeln. Kann der Dämon überhaupt noch besiegt werden, oder ist es dafür bereits zu spät? Originaltitel: A Haunting