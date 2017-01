TLC 22:05 bis 23:05 Dokusoap Mein peinlicher Sex-Unfall Der Ritt auf einem Bullen USA 2016 Merken Lisa hatte schon immer von einer Nummer auf einem mechanischen Bullen geträumt, doch ihr Freund Darren hält wenig von der Idee. Trotzdem ist er mit von der Partie, als Lisa eine Gelegenheit auftut. Leider endet das Erotik-Abenteuer mit schmerzhaften Stromschlägen im Intimbereich. Krankenpfleger Stevey Pope sieht in der Notaufnahme die unglaublichsten Fälle. Heute erscheint eine panische Schönheitskönigin im roten Abendkleid mit Diadem und Schärpe, deren Po-Implantat aus Silikon geplatzt ist. Ihr Begleiter und Juror Judge Karl will das Malheur unter allen Umständen verheimlichen, weil er fürchtet, dass "Miss Nightlife" sonst ihren Titel verliert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Connell (Doctor McNeal) Erica Auerbach (Nurse Julie) Amber Coyle (Miranda) Lily Delamere (Ashley) Stevey Pope (Nurse Stevey) Mike Rylander (Doctor) Natalie Stavola (Lauren) Originaltitel: Sex Sent Me to the ER Regie: Mitch Marcus