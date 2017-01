TLC 20:15 bis 21:10 Dokusoap My Big Fat Gypsy Wedding Segen für Manny USA 2016 Merken Romanichal Trouble will in Nashville, Tennessee, nach ihren eigenen Regeln leben. Traditionelle Gypsy-Mädchen werden bis zur Hochzeit unter Verschluss gehalten und verbringen den Rest ihres Lebens als Hausfrauen. Doch die 21-Jährige hat als Model gearbeitet und konzentriert sich jetzt auf ihr Studium. Bildung ist für Trouble sehr wichtig, und auch bei der Wahl ihres Freundes bricht sie mit den Traditionen: Die attraktive junge Frau hat sich in Manny Garcia, einen Nicht-Gypsy verliebt, den sie auf einem Biker-Treffen kennengelernt hat. Die beiden wollen heiraten, doch Troubles Mutter Jeanette hat dabei ein gewichtiges Wort mitzureden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Big Fat American Gypsy Wedding Regie: Jane Barrie, Adriana Bevir, Charlie Kinross, Ben Bhatia