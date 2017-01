TLC 19:15 bis 20:15 Dokusoap LA Ink - Tattoos fürs Leben USA 2010 Merken Im "High Voltage" herrscht dicke Luft. Tattoo-Künstler Corey ist sauer auf seine Chefin, weil er sich in seiner Privatsphäre verletzt fühlt: Kat von D arbeitet gerade an ihrem zweiten Buch und hat darin auch ein paar Storys über ihre Angestellten zu Papier gebracht. - Ein absolutes No Go für den Publicity-scheuen Corey. Oder ist der Hobby-Musiker einfach nur gestresst, weil er kaum mehr Zeit hat, mit seiner Band "Power Flex Five" zu proben? Die Jungs stehen kurz vor einem wichtigen Auftritt. Trotz schlechter Stimmung lädt er Kat schließlich doch zum Gig im Roxy ein. Die beiden verbindet ja eine jahrelange Freundschaft. Aber die Tattoo-Queen hat anscheinend Wichtigeres zu tun? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elizabeth Friedman (Herself) Corey Miller (Himself) Originaltitel: LA Ink Musik: Adam Malka