TLC 16:15 bis 16:45 Dokusoap Die Chrisleys - So geht reich! Das Interview USA 2015 Merken Redakteurin Tova vom Modemagazin "Eidè" möchte Familie Chrisley interviewen. Sie interessiert, wie man es schafft, Kinder zu bescheidenen und respektvollen Menschen zu erziehen. Vater Todd verlangt deshalb, dass sich seine Sprösslinge äußerst wohlerzogen präsentieren. Außerdem will er entscheiden, was sie anziehen, und das Interview bis ins kleinste Detail vorbereiten. Was der Multimillionär aber nicht weiß: Tochter Savannah hat sich den Ausweis ihrer älteren Schwester Lindsie besorgt, weil die 17-Jähre mit einigen älteren Freunden ausgehen will. Leider hält sich am Ende keiner an Todds Skript - und das Interview gerät völlig aus den Fugen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Chrisley Knows Best