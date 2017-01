TLC 14:15 bis 15:15 Dokusoap Whitney! Voll im Leben Parade am St.-Patricks-Day USA 2016 Merken Whitney hat heute ihren ersten Arbeitstag beim Radiosender KISS 95.1 in Charlotte - und gehörig Bammel, was in ihrem neuen Job alles schiefgehen könnte. Obwohl die 32-Jährige vor zwei Jahren in Greensboro beim Radio bereits die Morning Show moderiert hatte, muss sie wieder ganz von unten anfangen: Als Praktikantin geht's erst einmal zum Frühstückholen, was für die stark übergewichtige Frau etwas erniedrigend ist. Doch schon beim Mittagessen mit der Crew und Chef Roy, hat Whitney wieder Oberwasser: Roy ist fast so fettleibig wie sie selbst, schafft es aber nicht, seinen Körper zu akzeptieren. Whitney gibt ihm deshalb ein Training fürs Selbstbewusstsein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Big Fat Fabulous Life