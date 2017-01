TLC 13:15 bis 13:45 Dokusoap Cake Boss: Buddys Tortenwelt Viva Las Vegas USA 2011 Merken Buddy muss diese Woche einen seiner schwierigsten Aufträge bewältigen. Das Franchise-Immobilienunternehmen "Century 21" hat zum 40-jährigen Bestehen einen sehr anspruchsvollen Kuchen bestellt: Eine Kreation, die Häuser aus verschiedenen Ländern rund um den Erdball zeigt. Die Villen, Bürogebäude und Wolkenkratzer aus Teig sollten detailgetreu gestaltet werden, über 4000 Mitarbeiter satt bekommen und außerdem die weite Reise bis zur Party in Las Vegas heil überstehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frankie Amato Jr. (Himself - Lil Frankie) Buddy Valastro (Himself - Cake Boss) Originaltitel: Cake Boss Musik: David Vanacore