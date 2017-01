TLC 05:55 bis 06:15 Dokusoap Die Chrisleys - So geht reich! Camping mit den Chrisleys USA 2014 Merken Männer in der Wildnis: Da denkt man an bärtige Kerle in Holzfällerhemden mit matschigen Schuhen und schwerem Wanderrucksack. Aber nicht bei den Chrisleys! Denn Familienoberhaupt Todd setzt beim gemeinsamen Camping-Trip mit seinen Söhnen Chase und Grayson auf maximalen Komfort bei minimaler Bewegung. Bloß nicht die Hände schmutzig machen. Das ideale Gefährt für den Ausflug ist schnell gefunden: Ein riesiges Luxus-Wohnmobil mit allem drum und dran. Während die Jungs in der Pseudo-Wildnis spielen, nutzt Ehefrau Julie die Zeit, um Töchterchen Savannah zum dringend benötigten Fahrtraining zu begleiten. Viel Glück! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chase Chrisley (Himself) Grayson Chrisley (Himself) Julie Chrisley (Herself) Originaltitel: Chrisley Knows Best Musik: Haim Mazar

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 272 Min. Die vier Musketiere

Abenteuerfilm

3sat 04:50 bis 06:30

Seit 72 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 32 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 32 Min.