Von Amsterdam bis Zypern - Wunderbare Urlaubsziele D 2016 Ein neues Jahr beginnt und die hektischen Tage liegen hinter uns. Zeit, nach vorn zu schauen und Pläne zu schmieden, denn mitten im Winter ist eine gute Zeit, um den nächsten Sommerurlaub zu planen. Die abwechslungsreiche Reise dauert 90 Minuten und geht von Amsterdam durch die Bretagne und Portugal bis zu den Kanaren. Natürlich nicht ohne Abstecher nach Mallorca, Barcelona und in die Toskana. Und weil Deutschland nach wie vor der Deutschen liebstes Reiseziel ist, führt die Reise auch in den Schwarzwald und auf die Inseln in der Nordsee. Ob zu Land, in der Luft oder auf dem Schiff: Immer mit an Bord sind die WDR-Reiseführerinnen Tamina Kallert und Andrea Grießmann, unterstützt vom Wetterexperten Karsten Schwanke, der Kulturjournalistin Katty Salié und dem reiselustigen Westfalen Ingolf Lück. Sie alle berichten von ihren persönlichen Erlebnissen und geben auch den einen oder anderen Geheimtipp preis. Das Hospital Sant Pau in Barcelona zum Beispiel oder die Schwefelquellen in der Toskana. Sicher ist am Jahresanfang für die Zuschauerinnen und Zuschauer auch eine Reiseidee dabei.