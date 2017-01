WDR 11:55 bis 12:45 Dokusoap Pinguin, Löwe & Co. Geschichten aus dem Zoo Münster Die Mantelaffen bekommen heute eine Hängematte D 2006 Stereo Untertitel Live TV Merken Die Bongos sind eine ganz besonders scheue Antilopenart. Über ihre großen Ohren nehmen sie im dichten Busch Afrikas Gefahren wahr. Pfleger Ferdi aber wird nicht als Feind gesehen - im Gegenteil. Die Mantelaffen (oder Guerezas) bekommen heute eine Hängematte. Die Matte ist noch nicht ganz aufgehängt, da springen die Äffchen schon hinein. Und als die Tierpflegerin das Gehege wieder verlässt, geht das Toben so richtig los! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pinguin, Löwe & Co.