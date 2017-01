RTL Passion 02:55 bis 03:20 Familienserie Alles was zählt Classics D 2011 2017-01-06 05:10 Merken Claudia ist wieder da und verfolgt unbeirrt ihren Plan, Richard zu heiraten. Richard will zwar nichts überstürzen, lässt sich von Claudia aber einnehmen. Bei einem Geschäftsessen lässt Richard sich von Simones Flirterei mit einem Sponsor so provozieren, dass er einen festen Tag für die geplante Hochzeit nennt. Dabei begeht er jedoch einen emotionalen Fauxpas. Deniz will Romans Wunsch nach mehr Zweisamkeit nachkommen. So plant er eine Überraschung für Roman. Doch dieser deutet Deniz' Verhalten falsch und reagiert eifersüchtig. Isabelle wundert sich zwar, dass der Container mit der von ihr eingesperrten Katja abtransportiert wurde, hat aber diesbezüglich noch kein schlechtes Gewissen, weil sie glaubt, dass Katja auf sich aufmerksam machen kann. Erst nach und nach erkennt Isabelle den Ernst der Situation: Katja sitzt in einer tödlichen Falle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) André Dietz (Ingo Zadek) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Gudrun Scheerer Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser