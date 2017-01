RTL Passion 22:30 bis 23:00 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2016 2017-01-02 03:45 Merken Chris fragt sich, wie Sunny zu ihm steht, nachdem er sie in der Silvesternacht mit einem Kuss überrumpelt hat. Als ihm klar wird, dass Sunny darin nur eine weitere Provokation gegen Felix sieht, behält er seine wahren Gefühle für sich. Doch die Eifersucht nagt an ihm. Als sein Bruder sich auch noch öffentlich als erfolgreicher Geschäftsmann feiern lässt, sieht Chris rot... Till hält an seinem Plan fest, selbstbestimmt zu sein. Für Katrin ist die Vorstellung eines schwerkranken Tills unerträglich. Doch Katrin muss sich damit abfinden. Jonas will sich unbedingt ein Tattoo stechen lassen, das Problem ist nur, er hat immer noch Angst. Maren will er auf keinen Fall um Beistand bitten, das wäre total uncool, nur leider hat Paul keine Zeit, da er endlich ein Date mit Eva hat. Jonas zieht tapfer alleine los und kneift in letzter Sekunde. Zu Jonas' Glück, lässt sich Paul doch noch erweichen - und schießt sich damit bei Eva ins Abseits... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten