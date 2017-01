RTL Passion 17:50 bis 18:15 Comedyserie Mein Leben und ich Alles wird anders D 2003 Merken Anke ist überglücklich, dass sie schwanger ist. Der Rest der Familie dagegen steht der neuen Situation eher mit gemischten Gefühlen gegenüber: Die Kinder sind entsetzt über die Vorstellung, ein "schreiendes Monster" im Haus zu haben, und auch Vater Hendrik hat sich die nächsten Jahre ganz anders vorgestellt und sich auf die Zeit ohne Erziehungssorgen gefreut. Natürlich will niemand Anke verletzen, daher geben alle vor, über die Neuigkeiten begeistert zu sein. Die Einzige, die sich überschwänglich mit Anke auf das Baby freut, ist Claudia. In der Schule bekommt Sabine zufällig mit, dass Alex und Claudia über Schwangerschaft reden und schließt daraus messerscharf, dass Alex ein Kind erwartet. Natürlich sorgt sie dafür, dass dieses Gerücht bei den Mitschülern verbreitet wird. Die Krönung diseses Missverständnisses ist ein Auftritt von Niko im Café: Er macht der sprachlosen Alex - deren "Kind" ja unbedingt einen Vater haben muss - ein überraschendes Angebot. Schließlich stellt sich heraus, dass Anke zwar felsenfest von ihren zukünftigen Mutterfreuden überzeugt ist, jedoch noch nicht bei ihrer Frauenärztin war. Als sie endlich einen Termin macht, ist sie so aufgeregt, dass sie Alex bittet, sie zu begleiten. Was Anke bei der Ärztin erfährt, bringt ihr Glück jedoch ins Wanken... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolke Hegenbarth (Alexandra Degenhardt) Gottfried Vollmer (Hendrik Degenhardt) Frederik Hunschede (Sebastian Degenhardt) Maren Kroymann (Anke Degenhardt) Nora Binder (Claudia Fischer) Sebastian Kroehnert (Niko Pütz) Katja Mitchell-Schwarz (Dr. Grass) Originaltitel: Mein Leben & Ich Regie: Richard Huber Drehbuch: Mark Werner, Paula Roth Altersempfehlung: ab 6