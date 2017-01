RTL Passion 16:10 bis 17:00 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Dein Wille geschehe D 2005 2017-01-03 06:25 Merken Der Tag von Wilhelminas Hochzeit mit Armin naht. Johnny versucht ein letztes Mal, Wilhelmina von der Einwilligung in die Scheinehe abzuhalten. Doch vergeblich: Die Ehe wird geschlossen, und bereits in der Hochzeitsnacht zeigt sich, dass Johnnys Befürchtungen nicht grundlos waren. Ilse ärgert sich darüber, dass Jeannette ihr mit miesen Tricks das Treffen mit Patrick Lindner abgeluchst hat. Die Untersuchung der in der Gärtnerei gefundenen Knochensplitter dauert an. Die Splitter sind eindeutig menschlichen Ursprungs. Um sie aber Nora zuzuordnen, braucht es eine DNA-Analyse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katy Karrenbauer (Christine Walter) Karen Böhne (Eva Baal) Sylwia von Wildburg (Annika Jesske) Leon Boden (Edgar Brock) Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Karin Oehme (Trude Schiller) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Esther Wenger Drehbuch: Arne Laser, Martina Müller, Oliver Pankutz, Malte Otten, Martin Wilke, Uschi Hofmann Musik: Ludwig Eckmann