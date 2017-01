RTL Passion 14:55 bis 15:20 Daily Soap Unter uns D 2016 2017-01-02 23:00 Merken Die Hubers hoffen auf ein ruhigeres 2017. Doch weit gefehlt. Als Valentin mitbekommt, dass Mario dank des von seinen Eltern finanzierten Anwalts aus der U-Haft entlassen wurde, ist er zwischen seinen Schuldgefühlen und seinem Gerechtigkeitssinn hin- und hergerissen. Erneut versucht Valentin, sich den Druck durch waghalsige Sprünge über Kölns Dächer von der Seele zu laufen. Doch ohne Erfolg. Als auf einmal Robert vor ihm steht, fasst Valentin einen folgenschweren Entschluss... Sina hat an Silvester ein Blei-Baby gegossen. Während Bambis Wunsch nach einem zweiten Kind damit wieder befeuert wurde, will Sina sich auf ihr Studium konzentrieren. Doch da meldet sich ihr Unterbewusstsein in Form eines wundervollen Traums zu Wort. Vorsichtig beginnt Sina, sich dem Baby-Gedanken zu öffnen, was Bambi nicht entgeht. Als Sina etwas Wichtiges zu verkünden hat, steigt Bambis Hoffnung ins Unermessliche... Ob er will oder nicht, die Trennung von Caro setzt Tobias trotz guter Vorsätze auch im neuen Jahr noch immer zu. Als er durch Easy von den Geschehnissen der letzten Tage erfährt, ist ihm dies egal. Doch als Tobias live dabei ist, als die Polizei Malte vernehmen will, da Mario Anzeige wegen Totschlags gegen ihn erstattet hat, kann Tobias nicht aus seiner juristischen Haut und bietet Malte Hilfe an. Von der will Malte jedoch nichts wissen. Lieber geht er in den Knast, als sich von Tobias helfen zu lassen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lars Steinhöfel (Easy Winter) Petra Blossey (Irene Weigel) Isabell Hertel (Ute Fink) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Originaltitel: Unter uns