RTL Passion 09:00 bis 09:25 Daily Soap Alles was zählt D 2016 2017-01-02 15:20 Merken Jenny und Deniz wollen motiviert ihren Plan in die Tat umsetzen und dem Steinkamp Zentrum noch mehr Konkurrenz machen. Als Diana und Marie eine Idee von Jenny aufgreifen und eine Eisgala planen, erkennt Jenny, wo sie ihre Eltern am empfindlichsten treffen kann: Auf dem Eis. Marie hofft, dass sie im neuen Jahr endlich die Sex-Video-Affäre hinter sich lassen und wieder auf dem Eis durchstarten kann. Um den BDE von seiner ablehnenden Haltung Marie gegenüber abzubringen, planen Marie und Diana eine Charity Gala auf dem Eis. Doch dann begreift Marie geschockt, dass der zuständige BDE-Funktionär etwas ganz anderes von ihr will. Simones und Richards Glück, wieder zusammen zu sein, wird durch Vincent getrübt, der bei Simone auf die Einhaltung ihres Deals pocht und damit Richards Eifersucht weiterhin anfacht. Als Richard Simone aufgewühlt zur Rede stellt und wissen will, ob in seiner Abwesenheit etwas mit Vincent gelaufen ist, kann Simone nicht anders: Sie gesteht ihm den Kuss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 218 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 74 Min. Vorstadtkrokodile 2

Familienfilm

Super RTL 08:00 bis 09:25

Seit 68 Min. Bad Sitter

Komödie

ProSieben 08:30 bis 10:05

Seit 38 Min.