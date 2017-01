RTL Passion 07:15 bis 08:05 Serien Dance - Der Traum vom Ruhm Männer-WG E 2002 Merken Das Zusammenleben von Gaspar, Juan und Cristóbal gestaltet sich schwieriger als erwartet. Damit die Lage nicht vollkommen außer Kontrolle gerät, beschließt Gaspar, zehn Gebote für ein gemeinsames Leben aufzustellen. Unterdessen sorgt Adela für Verwirrung: Weil sich ihre kleine Schwester Marta in Pedro verliebt hat, will sie ein Date für die beiden arrangieren. Pedro versteht das allerdings vollkommen falsch und glaubt nun, dass Adela etwas von ihm will. Der neue Schüler Jero, Alicias Ziehkind, steigt nicht wie alle anderen im ersten, sondern im zweiten Semester ein. Dummerweise verfügt er über keinerlei Talente, weshalb es zu einem bitteren Streit zwischen Carmen und Cristóbal kommt. Derweil erwischt die schockierte Lola ihren Vater mit einer Prostituierten, und Ingrid verliert ihren Verlobungsring in der Schultoilette. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alfonso Lara (Juan Taberner) Miguel Ángel Muñoz (Roberto 'Rober' Arenales) Beatriz Luengo (Dolores 'Lola' Fernandez) Mónica Cruz (Silvia Jauregui) Silvia Marty (Ingrid Munoz) Lola Herrera (Carmen Arranz) Beatriz Rico (Diana de Miguel) Originaltitel: Un Paso Adelante Regie: Jesus del Cerro, Juanma R. Pachòn Drehbuch: Daniel Ecija, Pilar Nadal

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 366 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 126 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 126 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 126 Min.