RTL Passion 05:35 bis 06:00 Daily Soap Verbotene Liebe Classics D 2004 Merken Vanessa hat nicht die Kraft, sich alleine gegen Ansgar durchzusetzen und um ihre Bleibe zu kämpfen. Vor Bernd verheimlicht sie, dass sie quasi obdachlos ist. Obwohl Carla auf Vanessas Seite ist, verurteilt sie ihre Vorgehensweise, was die beiden aneinander geraten lässt. Vanessa fühlt sich daraufhin völlig isoliert und will sich von niemandem mehr helfen lassen. Verzweifelt und allein muss sie auf einer kalten Parkbank übernachten... Carla erfährt entrüstet von Vanessas Rauswurf und reagiert auf Ansgars Versuch, in dessen Abwesenheit Johannes' Platz einzunehmen, äußerst verärgert. Sie bittet Leonard, wieder nach Hause zurückzukehren, um sie gegen Ansgar zu unterstützen. Währenddessen benehmen Ansgar und Tanja sich auf dem Schloss wie die Könige. Doch entschlossen, Ansgars Höhenflug zu stoppen, stellt die Allianz der guten Geschwister sich ihm in den Weg... Arno sieht keinen anderen Ausweg mehr, als sein Versprechen an Nico zu brechen und Johannes mit Klage zu drohen. Er wirbt bei Nico um Verständnis und bittet sie, das Private vom Geschäftlichen zu trennen. Während Nico kein Verständnis hat und fest daran glaubt, dass sich Arnos Zweifel an Johannes' Unterstützung bald legen, muss Arno schon jetzt all seinen Mitarbeitern kündigen. Doch wenigstens schaffen er und Elisabeth es, sich in ihrer Krise gegenseitig Halt zu geben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verbotene Liebe Classics

