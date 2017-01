kabel1 classics 03:50 bis 05:25 SciFi-Film Teenage Caveman USA 2002 16:9 20 40 60 80 100 Merken In einer fernen Zukunft herrschen auf der Erde steinzeitähnliche Verhältnisse. Jede Spur von Zivilisation ist ausgelöscht, Sex strengstens verboten. Als die junge Sarah von ihrem Stammesführer vergewaltigt wird, flieht sie mit ihrem Freund David. Sie finden Unterschlupf bei Neil und Judith - hier bekommen sie all das, was vorher tabu war: Sex, Drogen und Alkohol. Sarah und David ahnen nicht, dass Neil und Judith Mutanten sind und nur den Fortbestand ihrer Rasse sichern wollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Keegan (David) Tara Subkoff (Sarah) Richard Hillman (Neil) Tiffany Limos (Judith) Stephen Jasso (Vincent) Crystal Grant (Elizabeth) Hayley Keenan (Heather) Originaltitel: Teenage Caveman Regie: Larry Clark Drehbuch: Christos N. Gage Kamera: Steve Gainer Musik: Zoë Poledouris Altersempfehlung: ab 18

