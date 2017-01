kabel1 classics 22:15 bis 00:15 Thriller Der zerrissene Vorhang USA 1966 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der amerikanische Wissenschaftler Michael Armstrong hat es auf eine wichtige militärische Formel abgesehen, die in Ost-Berlin verwahrt wird. Es gelingt ihm, sich während einer Europareise nach Leipzig abzusetzen. Stets an seiner Seite ist Michaels Assistentin und Lebensgefährtin Sarah. In ihr wächst jedoch langsam der Verdacht, dass ihr Freund ein gefährliches Doppelleben führt und auch sie immer tiefer in den Strudel von Verrat, Macht und Gewalt hineingezogen wird ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Newman (Michael Armstrong) Julie Andrews (Sarah Sherman) Lila Kedrova (Gräfin Kuchinska) Hansjörg Felmy (Heinrich Gerhard) Tamara Toumanova (Ballerina) Wolfgang Kieling (Hermann Gromek) Ludwig Donath (Professor Gustav Lindt) Originaltitel: Torn Curtain Regie: Alfred Hitchcock Drehbuch: Brian Moore Kamera: John F. Warren Musik: John Addison Altersempfehlung: ab 16