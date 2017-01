kabel1 classics 20:15 bis 22:15 Thriller L'uomo che sapeva troppo USA 1956 Charles Bennett, D.B. Wyndham-Lewis 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Auf einer Reise nach Marokko, die der Arzt Dr. Ben MacKenna mit seiner Frau Jo und dem kleinen Sohn Hank unternimmt, lernt die Familie bei einer Busfahrt den Franzosen Louis Bernard kennen. Tags darauf, als MacKenna und seine Frau einen Markt besuchen, wird Bernard eben dort hinterrücks erstochen. Er schleppt sich zu MacKenna und vertraut ihm sterbend an, dass in London ein Attentat auf einen hochrangigen Politiker geplant ist. Nun ist MacKenna ein "Mann, der zu viel weiß" ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Stewart (Dott. Ben MacKenna) Doris Day (Jo MacKenna) Daniel Gelin (Louis Bernard) Brenda De Banzie (Sig.a Drayton) Bernard Miles (Sig. Drayton) Ralph Truman (Buchanan) Mogens Wieth (Ambassador) Originaltitel: The Man Who Knew Too Much Regie: Alfred Hitchcock Drehbuch: John Michael Hayes, Charles Bennett, D.B. Wyndham-Lewis Kamera: Robert Burks Musik: Bernard Herrmann Altersempfehlung: ab 12