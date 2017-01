kabel1 classics 09:45 bis 10:35 Actionserie Drei Engel für Charlie Folge: 26 Eiskalter Terror USA 1977 16:9 HDTV Merken Das Solo-Tanzpaar einer spektakulären Eisrevue wird entführt, und der Produzent der Show wendet sich an Charlie und seine Engel, damit diese der Sache auf den Grund gehen. Kelly, Sabrina und Kris müssen wieder einmal neue Identitäten annehmen, um in Ruhe zu recherchieren - und so wird Kelly zur Eistänzerin, Kris zum Clown und Sabrina zur Platzanweiserin in der Revue. Seltsamerweise wurde für das entführte Paar sofort Ersatz gefunden, was die Engel auf eine erste Spur führt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kate Jackson (Sabrina Duncan) Jaclyn Smith (Kelly Garrett) Cheryl Ladd (Kris Munroe) Harvey Jason (Alvin) Edward Andrews (Mason Fairchild) James Gammon (Billy) Lee Delano (Durgus) Originaltitel: Charlie's Angels Regie: Bob Kelljan Drehbuch: Rick Edelstein Kamera: Richard L. Rawlings Musik: Jack Elliott, Allyn Ferguson Altersempfehlung: ab 12

