RTL Plus 21:00 bis 21:50 Arztserie Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Ironie des Schicksals D 1999 Stereo Die Ärztin Dr. Ursula Ronacher erwartet ein Baby. Während der Schwangerschaft wird tragischerweise Leukämie bei ihr festgestellt, und die Ärztin muss sich einer Chemotherapie unterziehen. Aber der Krebs ist bereits zu weit fortgeschritten. Als Ursula erfährt, dass sie keine Überlebenschance hat, bricht sie die Therapie ab, um wenigstens ihr Kind gesund zur Welt zu bringen. Um ihren Mann nicht zu beunruhigen, verheimlicht sie ihm die Wahrheit über ihre Krankheit und erzählt ihm, die Therapie habe gewirkt. Kurz vor der Entbindung wechselt Ursula von ihrem Gynäkologen zu Dr. Frank. Durch die Laborwerte alarmiert, rät er ihr dringend, ihrem Mann die Wahrheit zu sagen. Als Heinz die Wahrheit erfährt, ist er verzweifelt und kann es nicht fassen. Währenddessen läuft die drogensüchtige Prostituierte Jacqueline im Bahnhofsviertel direkt in ein Auto. Schwer verletzt bringt man sie in die Waldner-Klinik zu Dr. Stefan Frank. Der stellt neben den Unfallverletzungen auch noch eine Schwangerschaft fest. Aber Jacqueline will das Kind unbedingt abtreiben lassen. Doch ein zufälliges Gespräch zwischen Ursula Ronacher und Jacqueline wird für beide Frauen zum Schlüsselerlebnis und verändert ihrer beider Sichtweise... Schauspieler: Sigmar Solbach (Dr. Stefan Frank) Erna Wassmer (Martha Brunnacker) Alfons Biber (Louis Brunnacker) Christiane Brammer (Marie-Luise Flanitzer) Peter Rappenglück (Alfons) Daniela Strietzel (Dr. Susanne Berger) Dorothée Reize (Dr. Ruth Waldner) Originaltitel: Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Regie: Udo Witte Drehbuch: Marc Rosenberger