Super RTL 20:15 bis 21:10 Krimiserie Lie To Me Der Rattenfänger USA 2010 Stereo HDTV Merken Zu Beginn ihrer Karriere als Staatsanwältin klagte Zoe Landau, die jetzige Exfrau von Cal Lightman, den jungen Jason Wilkie an. Ihm wurde vorgeworfen, den damals achtjährigen Rex Sharadon entführt und anschließend ermordet zu haben. Zwar hatte Jason die Tat nie gestanden, doch aufgrund der erdrückenden Beweislage wurde er schließlich zu Tode verurteilt. Nach 17 Jahren Haft in der Todeszelle steht nun die Vollstreckung kurz bevor. Auch Zoe und Cal, der damals als Sachverständiger den Prozess unterstützt hatte und das Todesurteil gegen Jason Wilkie befürwortete, sind zur Hinrichtung gekommen. Als Jason seine letzten Worte spricht und abermals betont, dass nicht er, sondern der sogenannte "Rattenfänger" den kleinen Rex umgebracht habe, liest Cal in seinem Gesichtsausdruck, dass er die Wahrheit sagt. Doch ist es tatsächlich möglich, dass Cal sich in seiner damaligen Diagnose geirrt hat? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Roth (Dr. Cal Lightman) Kelli Williams (Dr. Gillian Foster) Brendan Hines (Eli Loker) Monica Raymund (Ria Torres) Hayley McFarland (Emily Lightman) Mekhi Phifer (Ben Reynolds) Catherine Dent (Faye Sheridan) Originaltitel: Lie to Me Regie: Paul McCrane Drehbuch: Sharon Lee-Watson Kamera: Joseph Gallagher Altersempfehlung: ab 12