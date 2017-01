Super RTL 17:40 bis 18:10 Trickserie Zig & Sharko - Meerjungfrauen frisst man nicht! Lecker Meerjungfrau! / Die große Dürre / Neptuns Schloss / Strandverbot F 2010-2013 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Während Marina mit ihrem Gesang alle Meeresbewohner betört, hat Hyäne Zig nur eines im Sinn: Meerjungfrau Marina soll endlich auf seinem Teller landen. Bei der Vorstellung an ein köstliches Marina-Filet läuft der gierigen Hyäne das Wasser im Munde zusammen und prompt springt Zig ins Meer, um sich Marina zu schnappen. Doch er kommt nicht weit. Hai Sharko versperrt der Hyäne mit seiner Flosse den Seeweg... 2. Geschichte: Zig hat sich einen gigantischen Laser gebastelt, der mit Sonnenstrahlen arbeitet. Dummerweise trocknet er bald schon mit seinem Apparat das Meer aus. Das hat Folgen... 3. Geschichte: König Neptun hat sich in Marina verliebt und will sie heiraten. Das passt Sharko nicht in den Kram. Er will Neptun vertreiben, doch der steckt Sharko kurzerhand in den königlichen Kerker. Allerdings gibt es ja noch Zig, der ebenfalls der Meinung ist, dass Neptun keinen Anspruch auf Marina hat... 4. Geschichte: Zig und Sharko bekommen beide ein Strandverbot und verkleiden sich, um nicht erkannt zu werden. Ihr Plan geht auf: Die Inselbewohner empfangen sie freundlich und ihr neues Aussehen lockt sogar Verehrerinnen an. Ob die Tarnung auffliegt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zig & Sharko Altersempfehlung: ab 6