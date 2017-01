Super RTL 16:20 bis 16:45 Trickserie 5 Freunde - Für alle Fälle Affenchaos F, GB 2008 2017-01-09 11:50 Stereo Live TV Merken Was ist bloß in Falcongate los? Überall wird eingebrochen. Auch bei Mrs. Klucks. Jo, Allie, Max und Dylan statten ihr einen Besuch ab und werden dabei auf das neue extravagante Halsband von Mrs. Klucks Hund aufmerksam. Sie hat es vom Tierarzt bekommen. Die Kinder suchen Dr. Prudelock auf. Und kommen mit einem Affen nach Hause. Was Hund Timmy gar nicht gefällt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Famous Five - On the Case Regie: Pascal Pinon, Thierry Sapyn Drehbuch: Tim Maile, Dave Polsky, Douglas Tuber Musik: Fabrice Aboulker, Pascal Stive Altersempfehlung: ab 6